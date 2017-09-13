В Украине заявили об исчезновении Саакашвили

2017-09-13 11:00 | www.oxu.az | 4

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили среди ночи выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Униан.

Адвокат Саакашвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы.

Источники в правоохранительных органах заявили, что политик пределы области не покидал.

Как сообщали СМИ, охранники Саакашвили уверяли журналистов, что тот никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере отеля во Львове. Однако Саакашвили вышел из отеля. Охранники ответили, что политик уехал по делам. Несмотря на то, что через некоторое время микроавтобус вернулся к гостинице, делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели. Работники отеля также отмечают, что политик не возвращался.

Н.О.