Как обратиться к «банковскому омбудсмену»? – ВИДЕО

2017-09-13 11:10 | www.oxu.az | 4

При Ассоциации банков Азербайджана создан институт «банковского омбудсмена». Отныне проблемы с малыми кредитами можно будет решить, не обращаясь в суд. Для этого банк или клиент должны обратиться к «банковскому омбудсмену».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, для обращения к «банковскому омбудсмену» необходимо предоставить заключенный с банком договор, удостоверение личности, копию направленной в банк жалобы. Обращение из Баку рассматривается в течение месяца, из регионов – в течение двух месяцев. Недовольные решением «банковского омбудсмена» стороны могут вновь обратиться в суд».

Отметим, что в настоящее время 19 банков подключились к услуге омбудсмена. Ведутся переговоры с небанковскими кредитными организациями.

Л.А.

