Общественное объединение регионального развития Фонда Гейдара Алиева провело тренинги для волонтеров (ФОТО)

2017-09-13 11:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение регионального развития Фонда Гейдара Алиева (ООРР) организовало тренинги по совершенствованию работы с волонтерами в регионах, сообщили Trend в среду в Общественном объединении.

Тренинги были проведены в региональных центрах ООРР, функционирующих в городах Лянкяран, Сальян, Тертер, Шамкир, Евлах, Шеки, Исмаиллы и Губа.

В ходе проекта волонтеры были проинформированы о целях и задачах ООРР, направлениях волонтерской деятельности, коммуникации, правилах поведения и других вопросах.

В ходе взаимных обсуждений волонтеры выступили с предложениями в сферах осуществления общественного контроля в регионах, эффективной организации занятости и досуга молодежи, усиления борьбы с вредными привычками, расширения возможностей использования информационно-коммуникационных технологий, охраны окружающей среды и др.

Отметим, что индивидуальное развитие волонтеров, играющих важную роль в осуществлении общественного контроля в регионах, изучении проблем населения в отдельных сферах, их решении в рамках сотрудничества с государственными и муниципальными органами, реализации охватывающих различные направления проектов находится в центре пристального внимания ООРР.

Тренинги планируется проводить и в будущем.

(Текст: Кямаля Сеидова)