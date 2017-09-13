В Киеве прошло заседание Конгресса азербайджанцев Европы

2017-09-13 12:11 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в заседании приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Назим Ибрагимов, президент КАЕ Сахиль Гасымов, диаспорские организации Нидерландов, Бельгии, Финляндии, Швеции, Германии, Франции, Венгрии, Эстонии и Украины, глава межпарламентской рабочей группы Украина-Азербайджан Максим Курячий, депутат Верховной Рады, вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы, уроженец Азербайджана Георгий Логвинский.

Участники заседания, проведенного под руководством Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), возложили венок к памятнику Гейдару Алиеву в Киеве.

Выступивший на мероприятии Н.Ибрагимов сказал, что на диаспорские организации ложится большая ответственность по донесению реалий Азербайджана до всего мира, развитию связей со средствами массовой информации, активному участию азербайджанцев в политической жизни стран, в которых они проживают: «После возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева установление связей с проживающими за границей азербайджанцами, формирование диаспоры стали одними из приоритетных направлений государственной политики. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику общенационального лидера, всегда оказывает большое внимание и заботу кооперации нашей диаспоры, развитию и усилению связей с Азербайджаном. Азербайджан всегда поддерживал и будет поддерживать проживающих зарубежом наших соотечественников. Конгресс азербайджанцев Европы является одним из самых активных диаспорских организаций. Настало время для применения новых технологий в деятельности этой структуры».

Максим Курячий сказал, что отношения между Украиной и Азербайджаном имеют исторические корни, вследствие чего дружба между народами крепкая: «Украина всегда была рядом с Азербайджаном и признавала Нагорный Карабах как территорию Азербайджана. Украина продолжит занимать решительную позицию по этому вопросу».

С предложения о деятельности диаспоры в Европе выступили члены исполкома КАЕ, председатель Общества «Азербайджан» Швеции Надир Холленбранд, председатель «Азербайджанского дома» в Париже Мирвари Фаталиева, председатель Общества Азербайджан в Эстонии Ниязи Гаджиев, председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев.

В конце мероприятия было принято обращение президенту Азербайджана.

В принятом на мероприятии заявлении была осуждена кампания по чернению в странах Европы Азербайджана. Была подчеркнута важность усиления борьбы диаспорских организаций против этой непристойной политики.

Президент КАЕ Сахиль Гасымов, в свою очередь, отметил, что азербайджанские общины Европы, под руководством возглавляемой им структуры разрабатывают дорожную карту с целью донесения правды об Азербайджане до мировой общественности.

«Для этого каждый наш соотечественник, проживающий за рубежом, должен мобилизовать свои силы, достойно представлять Азербайджан, активно участвовать в этой работе», - сказал он.

Далее Гасымов рассказал о планах КАЕ.

Вице-президент КАЕ, председатель Объединенного комитета азербайджанцев Ровшан Тагиев отметил, что все диаспорские организации должны усилить свои позиции в странах, где они функционируют и наладить тесный контакт с местными общественно-политическими деятелями.

Кроме того, Тагиев довел до сведения протест проживающих в Украине азербайджанцев в связи с развернутой в последнее время некоторыми медиа-структурами кампанией по дискредитации Азербайджана.

В своем выступлении Георгий Логвински рассказал, что является уроженцем Гёйчайского района Азербайджана, подчеркнув, что гордится этим фактом. Он заверил, что готов оказать содействие деятельности азербайджанской диаспоры в Украине. Говоря о путях решения проблемы по освобождению оккупированных азербайджанских территорий, он указал на важность доведения до мировой общественности правдивой информации об этом.