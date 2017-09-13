В Тбилиси убит организатор расправы над Рафиком Масаллинским – ВИДЕО

2017-09-13 11:24 | www.oxu.az | 4

Вчера вечером в Тбилиси возле ресторана «Маспиндзело» на улице Вахтанга Горгасали расстрелян 42-летний уроженец Баку Эльшан Мамедов, числившийся в федеральном розыске за разбой, совершенный в феврале 2015 года в Москве. Тело Мамедова с тремя огнестрельными ранениями в голову находилось на водительском месте в белом Toyota Land Cruiser с госномерами GO-360-00. Пистолетные пулевые отверстия обнаружены на стеклах с обеих сторон внедорожника, что породило версию о двух нападавших.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ИА «Прайм Крайм», по «горячим» следам задержан ранее не судимый уроженец Азербайджана, замеченный убегавшим с места происшествия. Было установлено, что на территорию Грузию он въехал двумя днями ранее. Задержанный оказался непричастным к убийству 20-летним водителем одного из приятелей Мамедова, который, услышав выстрелы, выбежал из ресторана на улицу, чем и привлек внимание стражей порядка.

По полученным данным, Эльшан Мамедов ужинал в ресторане с Ильгамом Гаджиевым и другими особо приближенными особами азербайджанского вора «в законе» Надира Салифова, он же Гули. По словам очевидцев, когда сотрапезники Эльшана уже пили кофе, его вдруг что-то (что до сих пор для всех остается загадкой) резко побудило встать из-за стола и, отделившись от компании, уединиться в машине и там же встретить смерть.

Покойный имел репутацию одного из самых безжалостных карателей Гули как организатор душераздирающей расправы над криминальным авторитетом Рафиком Эйвазовым, более известным как Рафик Масаллинский. Именно Эльшан выманил Рафика на встречу в свой ресторан, где накрыл для него стол, а потом устроил показательный суд с ампутацией левого уха и запечатлением всего этого на видео, которое впоследствии сам и распространил.

С тех пор в окружении Гули уже не раз пожалели, что Рафика оставили в живых. Униженный, но не сломленный, он поклялся отомстить всем своим кровникам, среди которых по значению Эльшан был едва ли ни на первом месте, однако, в списке жертв стал уже далеко не первым. В этой связи круг подозреваемых «заказчиков» убийства Эльшана смело можно сужать до одного-единственного Рафика, который спустя считанные минуты после расстрела, уже обо всем осведомленный, торжествовал и злорадствовал по поводу произошедшего. Как выясняется, Рафик заранее знал о местонахождении Мамедова и лично подыскивал надежного исполнителя для командировки в Грузию. По слухам, «голова» Эльшана была оценена в баснословную сумму в 500 тысяч долларов. Как уже точно удалось установить, наемники по национальности талыши, как Рафик и вор «в законе» Ровшан Ленкоранский.

По оперативным данным, финансовым спонсором отстрела людей Гули является 39-летний процветающий московский предприниматель, один из главных арендаторов крупнейшего агрокластера «Фуд Сити», Заур Ахмедов, который в Рафике увидел родственную душу по принципу: «враг моего врага – мой друг». Погибшему в войне с Гули Ровшану Заур доводился одновременно двоюродным братом и шурином, и неоднократно заявлял, что готов потратить все свои несметные доставшиеся от Ровшана богатства, чтобы отомстить за его смерть. В конечном счете никто из мало-мальски влиятельных преступных фигур, не говоря о, собственно, азербайджанских, включая находящегося на свободе «крестника» Ровшана, Хаджи, смертельно опасное предприятие Заура, кроме Рафика, открыто не поддерживает.

Н.О.