Вьетнам рассматривает логистические возможности Азербайджана для выхода на европейский рынок (ФОТО)

2017-09-13 11:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вьетнам рассматривает предложение Азербайджана по использованию его транспортных и логистических возможностей для выхода на европейский рынок, сказал министр промышленности и торговли Вьетнама, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Тран Туан Анх на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сферах экономики, торговли, энергетики, образования, а также выхода продукции азербайджанских компаний, производящих нефтяное оборудование, на вьетнамский рынок.

Глава МИД Азербайджана проинформировал вьетнамского коллегу о реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана крупных региональных проектах.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана находится во Вьетнаме с официальным визитом.