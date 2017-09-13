Зачем США платят британцам за разминирование Карабаха, если армянские саперы готовы ехать в Сирию?

2017-09-13 11:52 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Парадоксальная ситуация складывается вокруг армянских саперов, которые готовы ехать для разминирования земель в Сирию, но не готовы работать в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе.

Армения может рассмотреть вопрос о своем участии в международной коалиции по разминированию в Сирии, направив туда соответствующее подразделение, говорится в сообщении министерства обороны Армении, распространенном накануне.

«Еще в 2016 году министерство обороны РА провело с коллегами из РФ предварительные рабочие обсуждения о перспективах участия в гуманитарных работах по разминированию в Сирии. В рамках рабочих обсуждений Армения выразила готовность, в случае окончательной реализации подобной инициативы, согласия правительства Сирии и соблюдения всех международных правовых процедур, рассмотреть возможность участия ее подразделения по гуманитарному разминированию в миссии в тех районах Сирии, где не ведутся военные действия», — сообщили радио «Свобода» в оборонном ведомстве Армении.

Понятно, что Армения может, как всегда, ограничиться лишь обещаниями помочь Сирии, в последний момент передумав, но тут интересен другой аспект - зачем США платят за разминирование Карабаха, если армянские саперы готовы проводить аналогичные работы в Сирии?

Конгресс США 7 сентября одобрил инициативу конгрессмена Дейвида Валадао о выделении Нагорному Карабаху 1,5 миллиона долларов дополнительных средств на разминирование территории британской компанией HALO Trust.

При этом надо понимать, что действует HALO Trust незаконно, так как Азербайджан, на чьей территории (признанной азербайджанской, в том числе и США) идет так называемое разминирование, согласия на это не давал.

Баку всегда выступал против этого, так как процесс разминирования, в котором, по признанию самой британской организации на ее сайте, задействованы жители Нагорного Карабаха, привьет армянским оккупантам, в частности представителям военных структур, навыки, которые могут быть, и, скорее всего, будут использованы против Азербайджана на оккупированных территориях.

Судя по всему, за долгие годы «разминирования» армянские специалисты стали настолько подготовленными, что теперь власти Армении готовы блеснуть знаниями своих саперов даже за рубежом, при этом не упустив возможности распилить бюджет, выделенный США на «помощь» оккупированному Нагорному Карабаху.

Кстати, именно из-за угрозы обучения вредоносным навыкам армянской стороны при проведении разминирования было принято решение о закрытии в сентябре Офиса ОБСЕ в Ереване, который так же, как и HALO Trust, приступил к работам по разминированию на азербайджанских территориях, не имея на то ни мандата, ни согласия азербайджанской стороны.

Однако вернемся к вопросу о том, почему армянские саперы не готовы работать на территориях, которые сами же армянские ВС и оккупируют. Скорее всего, это связано с тем, что Армении невыгодно разминирование пустующих территорий, которые, однако, помогают вытягивать финансирование, оседающее в карманах коррумпированной армянской власти.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend