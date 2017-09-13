Азербайджан вошел в состав совета Всемирной туристской организации

2017-09-13 12:17 | www.apa.az | 4

Азербайджан вошел в состав совета Всемирной туристской организации (UNWTO).

Как сообщает АПА-Экономикс, Азербайджан будет представлен в высшем руководящем органе с 2017 по 2021 год. Голосование состоялось на XXII сессии Генеральной ассамблеи UNWTO «Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году» в китайском городе Чэнду. Помимо Азербайджана в состав совет вошли также Россия, Литва, Румыния и Греция.

Всемирная туристская организация — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 156 страны-члена.