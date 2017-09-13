Саакашвили после поездки во Львов исчез

2017-09-13 12:19 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на UNIAN, вышедший вчера ночью из львовского отеля Саакашвили в него не вернулся.

Телохранители М.Саакашвили сказали, что он ушел по делам, но его адвокат заявил, что покинул тот отель по своему желанию или был кем-то увезен, точно неизвестно. Адвокат предположил, что экс-губернатор мог отправиться в город Черновцы.

Известно лишь, что М.Саакашвили отправился в дорогу в микроавтобусе в сопровождении близких ему людей из батальона «Донбасс». Хоть микроавтобус и вернулся в отель сегодня утром, Саакашвили в нем не было.