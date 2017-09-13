Мать и сын Лапшины в ближайшее время отправятся в Израиль - адвокат

2017-09-13 11:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку приехала Белла Лапшина, мать блогера Александра Лапшина, освобожденного от отбывания оставшейся части наказания распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании, сообщил в среду Trend адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

По его словам, она приехала в Баку вчера вечером.

Адвокат сообщил, что в ближайшие дни Лапшины отправятся в Израиль. «Сначала они поедут в Турцию, а оттуда - в Израиль. Они отправятся в Турцию сегодня или завтра», - сказал Чернин.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина, согласно которому Лапшин освобождается от отбывания оставшейся части наказания.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Лапшин был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительном учреждении общего режима.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)