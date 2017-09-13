Эльмар Мамедъяров: «Транспортный коридор Север-Юг может принести выгоду Вьетнаму»

2017-09-13 12:21 | www.apa.az | 7

Как сообщили АПА в МИД, в состав азербайджанской делегации также входит депутат Милли Меджлиса, член Партии Ени Азербайджан Рауф Алиев. Министры представили письма глав государств обеих стран в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Вьетнамом.

Эльмар Мамедъяров сказал, что для расширения экономических и торговых связей между Азербайджаном и Вьетнамом имеются большие возможности. Министр отметил, что для раскрытия этих возможностей и установления новых сфер сотрудничества эффективным будет проведение взаимных бизнес форумов. В этой связи он особо подчеркнул роль созданной в 2015 году Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Вьетнамом и Азербайджаном.

Проинформировав коллегу о возможностях транспортного коридора Север-Юг, Э. Мамедъяров довел до сведения министра, что и Вьетнам, который заинтересован в увеличении экспорта в Европу, может извлечь выгоду из этого проекта, в результате чего транспортный маршрут от Вьетнама до Европы сократится.

Также азербайджанский министр проинформировал своего коллегу об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, а также переговорном процессе, который ведется посредством сопредседателей МГ ОБСЕ.

Подчеркнув важность продолжения политического диалога между двумя странами и в экономической сфере, Фам Бин Мин сказал, что для увеличения товарооборота имеется большой потенциал. Он предложил активизировать сотрудничество в этой сфере.

Вьетнамский министр сказал, что сотрудничество в транспортно-логистической сфере может стать новой страницей в развитии связей между двумя странами. Коснувшись вопроса расширения сотрудничества в образовательной сфере, он напомнил, что в нефтяной сфере Вьетнама работают специалисты, получившие образование в Азербайджане. Также Фам Бин Мин подчеркнул особую роль азербайджанских нефтяников в создании вьетнамской компании «Veso Petrol».

После встречи министры провели совместную пресс-конференцию.