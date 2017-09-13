На территории Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди

2017-09-13 12:26 | www.apa.az | 2

14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Однако утром на полуострове местами возможны кратковременные дожди.

Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 28-33° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75 %, днем 50-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром кое-где будет туман. Однако в первой половине дня в некоторых восточных районах возможны грозы и кратковременные дожди.

Восточный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° днем 19-24° тепла.