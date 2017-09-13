Испанский ведущий набросился с ножницами на коллегу в прямом эфире – ВИДЕО

2017-09-13 11:43 | www.oxu.az | 5

Ведущий шоу «Вечер здесь и сейчас» на испанском телеканале Хуан Медио (Juan y Medio) решил разыграть свою коллегу Еву Руиз (Eva Ruiz) в прямом эфире и бросился на нее с ножницами, чтобы разрезать платье.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Daily Mail.

Медио начал бегать за девушкой по всей студии и смог сделать несколько разрезов на платье. Руиз пыталась увернуться от ножниц и смеялась. В результате ведущую заслонила ассистентка, которая прикрывала руками те места, до которых тянулся Медио.

Как объяснил сам ведущий, публичное разрезание платья — месть за испорченные брюки испанца, которые Руиз порезала в прошлом из-за отказа коллеги станцевать в прямом эфире.

A.C.

