В Ширване уже три дня нет питьевой воды: в ход пошли ведра – ОБНОВЛЕНО

2017-09-13 11:52 | www.oxu.az | 7

Глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы заявил Oxu.Az, что проблемы с водоснабжением в Ширване связаны с ремонтными работами на магистральном водопроводе: «Ремонт уже завершен».

По словам А.Джабраиллы, подача воды в город будет восстановлена с этого дня.

11:28

В Ширване возникли трудности с водоснабжением.

Об этом Oxu.Az сообщили местные жители.

По их словам, в большинстве домов нет воды.

«В Ширване уже три дня нет воды. Жители заказали грузовики и таскают воду ведрами. Мы позвонили в «Азерсу», но они ничего не знают. Будто мы живем в XVII веке, как можно оставлять 100-тысячный город без воды на три дня. В такую жару люди, обливаясь потом, таскают ведра с водой», - сказал один из жителей.

По словам жителей, никто не предупреждал их, что воду выключат.

Э.А.

