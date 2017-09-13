В Baku Business Center состоится грандиозная презентация бизнес-лиги ABL Cup 2017/18

2017-09-13 12:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - 15 сентября в 19:30 в Baku Business Center состоится презентация чемпионата "Azfar Business League". Основной целью турнира является популяризация и развития мини-футбола в корпоративной среде, а также способствовать повышению интереса к спорту и физической культуре среди населения.

Организаторы мероприятия надеются, что презентация дебютного турнира ABL Cup 2017/18 запомнится своей уникальной и красочной атмосферой. Основными компонентами презентации станет участие футболистов клуба "Карабах" во главе с Ричардом Алмейда, который стал лицом чемпионата.

На этом, сюрпризы не заканчиваются. Будет продемонстрирован мяч, который специально изготовлен для турнира ABL Cup 2017/18. Также проинформируют посетителей о форме игроков турнира. По желанию команды, форму может предоставить компания организаторов. Командам на выбор предоставят цветовую гамму и модельный ряд.

В ходе мероприятия организаторы расскажут о формуле проведения и основных положениях турнира, представят кубки и медали, которые будут вручены будущим победителям. Будут анонсированы призы, которые вручат индивидуальным командам, которые отличатся по итогам турнира.

На мероприятии будет подробно рассказано о регистрации команд, которые хотят участвовать в турнире по мини-футболу, и условиях проведения турнира ABL Cup 2017/18.

Напомним, что продолжается регистрация на ежегодный чемпионат ABL Cup 2017-2018. Лицом чемпионата является игрок сборной Азербайджана и команды "Карабах" Ричард Алмейда. Количество мест для участия в чемпионате ограничено. Полную информацию можно получить на сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129. Facebook https://www.facebook.com/ASEPLLC/

(Автор: Вугар Иманов)