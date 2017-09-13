Вьетнам может присоединиться к транспортному коридору Север-Юг (ФОТО)

2017-09-13 12:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вьетнам может присоединиться к транспортному коридору Север-Юг. Перспективы будущего сотрудничества в этой сфере обсудили главы МИД Азербайджана и Вьетнама Эльмар Мамедъяров и Фам Бинь Минь, сообщает в среду МИД Азербайджана.

Сотрудничество двух стран в транспортно-логистической сфере откроет новый этап в отношениях, сказал глава МИД Вьетнама Фам Бинь Минь.

Присоединение Вьетнама, заинтересованного в увеличении экспорта в Европу, к транспортному коридору Север-Юг значительно сократит транспортный маршрут из Вьетнама в Европу, сказал Эльмар Мамедъяров.

Азербайджанский министр отметил наличие благоприятных возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, подчеркнул важность проведения бизнес-форумов для налаживания контактов деловых людей.

Глава МИД Вьетнама также выразил заинтересованность своей страны в сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, торговля.

Эльмар Мамедъяров находится с официальным визитом во Вьетнаме.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.