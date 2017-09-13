Hedefiniz Mart 2019 Değil, Kasım 2019 Olmalı

2017-09-13 13:15 | www.trend.az | 2

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 Martı bizim için olmazsa olmazdır. Aday olacak belediye başkanlarımız, mevcut belediye başkanlarımız hedefi 2019 Martına değil, 2019 Kasım'a koymalıdır." diyerek uyardı.

İşte konuşmasından satır başları:

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE ÇITAYI YÜKSELTİYORUZ"

Belediyeciliklte rakiplerimizle değil, kendimizle yarışıyoruz. Önümüzdeki seçimde çıtayı yükseltiyoruz. Buna uygun projeler geliştirmemiz, ekipleri oluşturmamız gerekiyor.

Mektep belediyeler. Belediyecilikten Türkiye'nin yönetimine giden yolun doğru bir yol olduğunu sayısız tecrübe ile gördük. Millete hizmet etmenin sadece yol yapmak değil gönülleri de yapmaktan geçtiğini yaşayarak gördük.

"KÖKLÜ BİR AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Biz gençliğimize güvendik. İnanıyoruz. Şimdi de kalite sorunumuzu halletmek suretiyle bunu çok daha farklı bir yere taşıyacağız. Bu tablo AK Parti olarak ve bireysel olarak kendimizi yenilememiz, geleceğe hazırlamamızın önemini gösteriyor. Ülkemiz ve dünya öylesine hızlı gelişiyor ki bu yenilenmeyi çok daha köklü bir şekilde yapmamız gerektiği anlaşılıyor. AK Parti'de görev alan her bir arkadaşım benim için partisi için ülkesi için görev yapmış birer kahraman. Bizim partide en vasat görevde yer almış arkadaşlarım muhalefet partilerin yıldızlarından ileridir. 2019 seçimlerinde yüzde 50'nin üzerine çıkmak için mevcutla yetinemeyiz.

Dava kalıcı, isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacağız, sadakatimizi davamıza göstereceğiz.

"HEDEFİNİZ MART 2019 DEĞİL, KASIM 2019 OLMALI"

2019 Martı bizim için olmazsa olmazdır. Aday olacak belediye başkanlarımız, mevcut belediye başkanlarımız hedefi 2019 Martına değil, 2019 Kasım'a koymalıdır. Belediyelerimiz hakkında ne ufak bir spekülasyona fırsat vermeyecek şekilde çalışmalarımızı yürütmemiz lazım. Bütün dedikoduları silbaştan yapmacak gibi bugünkü toplantıyla miladi adımın atılması gerektiğini ifade ediyorum. Bütün dedikoduların ortadan kalkması için belediye başkanlarımıza, il genel meclisi üyelerimize çok büyük görevler düşüyor.

"BU YOLDA KÜSMEK, DARILMAK YOK"

Hiçbirimizin hesabi düşünmeye hakkı yok. Hizmet yarışında en geride de kalsak mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bu yolda küsmek, darılmak hele hele mücadeleye zarar verecek davranışlar içine girmek yakışmaz. AK Parti'ye zarar verecek her söz Türkiye'nin geleceğine vurulmuş bir darbe olacaktır.

"ASIL HEDEFİMİZ MİLLETİN TAMAMIMIN GÖNLÜNÜ FETHETMEK"

Vazifemizi başarıyla yerine getirdiğimiz ölçüde milletimizin desteğine mazhar oluyoruz. AK Parti'nin başarısızlığı demek Türkiye'nin elindekileri kaybetmesi ile yüz yüze kalması demektir. Ülkemizin kaderi ile partimizin kaderinin iç içe geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Başarı çıtamız asgari yüzde 50+1 oy elde etmektir. Ama asıl hedefimiz milletin tamamımın gönlünü fethetmektir.

"SİHA İLE İDDİALAR ÇARPIKLIĞIN ÖRNEĞİDİR"

Terörle mücadele operasyonlarında ülkemize çok büyük imkanlar sağlayan SİHA ile ilgili iddialar çarpıklığın örneğidir. Sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyeti herkes takdir ederken birilerinin suyu bulandırmaya çalışması ibretliktir.

Terör örgütünün uluslararası bir alana taşımak isteyeceği bir iddiayı siyasete taşımanın bir anlamı yok.

"İHANEİ KENDİSİNE YOL EDİNENLERLE KAVGA ETMEKTEN KAÇMAYIZ"

Ana muhalefetin lideri 'Kavga ise kavga' diyor. Hale bak. Sizin hayatınız zaten milletin değerleri ile kavga etmekle geçti. Bu zat kendi devletini, milletini yabancılara şikayet ederek siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi. Üstelik bu kavgada yalnız da değil. Terör örgütünü ve destekçilerini yanına alarak bu kavgayı büyütmeye çalışıyor.

İhaneti kendisine yol edinenlerle kavga etmekten kaçmadık, kaçmayız. Zira biz insanlara akıllarının alacağı dilden konuşmasını da biliriz.

"EY KILIÇDAROĞLU SİHA'LARIN İŞİ VATANA İHANET EDENLERİ YOK ETMEK"

Rabia işaretini hala bilmeyenler var. Bizim partimizin de işareti bu. Mahir Bey herhalde bunu yazılı olarak göndereceksiniz. Başka çaresi yok. Şimdi bunun felsefesi de belli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu Kılıçdaroğlu varsın öğrenmesin. Ama biz çok iyi öğreneceğiz, milletimize de anlatacağız.

Ey Kılıçdaroğlu SİHA'ların yaptığı iş vatana ihanet edenleri yok etmektir, bunu böyle bilin. Utanmadan, sıkılmadan '4 yılda terörü bitireceğim' diyeceksin. Sen kimsin ya, neyi bitireceksin.

"KANDİL'DEN SANA DESTEKLER GELİYOR, MEMNUNSUNUZ DEĞİL Mİ?"

Kandil'den sana destekler geliyor, memnunsunuz değil mi? Sözde adalet yürüyüşünde de beraber yürüdünüz. Sağınızda solunuzda kiler olduğu belli. Bir yanında PKK bir yanında FETÖ. İyi buldular birbirlerini. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Uyanık olacağız. SİHA'larla ilgili bunu konuşuyor. Bize İHA vermemek için kılı kırk yardılar. Verdikleri zaman da tadilatı şusu, busu bize hendek atlattı. Artık bu ülke kendi İHA'larını, silahlı olanlarını yapar hale geldi. Asıl bundan rahatsız oluyorlar.