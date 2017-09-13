Посол: «Дата визита Эрдогана в Азербайджан пока не уточнена»

2017-09-13 12:29 | www.apa.az | 6

Дата визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан пока не уточнена.

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Отметим, министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу сообщил, что Эрдоган приедет в Азербайджан после заседания Генассамблеи ООН.

Официальное открытие 72-й сессии Генассамблеи ООН состоится 12 сентября в Нью-Йорке.

Проведение традиционных обсуждений планируется с 19 по 25 сентября.

Эрдоган будет участвовать на обсуждениях 19-25 сентября.

Напомним, визит президента Турции в Азербайджан планировался на 10-11 сентября, но был отложен.