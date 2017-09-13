Директор Департамента: «МВФ высоко оценивает реформы в Азербайджане» - ОБНОВЛЕНО

2017-09-13 12:38 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА-Экономикс, Д.Азур сказал, что в рамках визита в Азербайджан они побывали в Ичеришехер, и что красота Ичеришехер и сохранение на высоком уровне этого исторического наследия произвели на них глубокое впечатление. И.Алиев сказал, что Ичеришехер включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркнув, что государство уделяет особое внимание охране этого наследия.

Глава государства высоко оценил сотрудничество, долгие годы продолжающееся между Азербайджаном и МВФ, отметив, что страна заинтересована в продолжении этого сотрудничества. Говоря о важности реформ, проводимых в системе государственного управления в Азербайджане, И.Алиев отметил значение целенаправленных мер, осуществляемых по упрощению и дальнейшему улучшению бизнес-среды и инвестирования. Глава государства рассказал о работе, проводимой по модернизации образовательной системы в Азербайджане, повышению грамотного и способного кадрового потенциала, о реформах, проводимых в банковском секторе страны. Оценив 2017 год как год финансовой стабильности, И.Алиев довел до внимания, что проводятся действенные меры в связи с обеспечением экономического роста в предстоящем 2018 году.

Д.Азур сказал, что МВФ высоко оценивает реформы, проводимые в Азербайджане под руководством И.Алиева. Он особо подчеркнул значимость шагов, предпринимаемых правительством по устранению влияния на экономику Азербайджана последствий, возникших в мировой экономике в связи с резким падением цены на нефть, по стабилизации макроэкономической ситуации. Д.Азур отметил важность работ, осуществляемых по продолжению процесса укрепления маната и консолидации бюджета, структурных преобразований в экономике страны, подчеркнул важность диверсификации экономики, дальнейшего развития ненефтяного сектора и подготовки экономики страны к постнефтяному периоду.

На встрече был проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и МВФ.

10:40

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора Департамента по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихада Азура.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.