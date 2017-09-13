Генконсул: Тело Лютфи Заде скоро доставят на родину

2017-09-13 11:57 | www.oxu.az | 4

«Генконсульство Азербайджана до последних дней жизни видного ученого Лютфи Заде интересовалось состоянием его здоровья. Постоянно поддерживалась связь с его сыном, с людьми, находившимися рядом с ним».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.

По словам дипломата, в настоящее время завершается работа по оформлению документов, необходимых для отправки тела ученого на родину.

«Отправка тела профессора в Баку запланирована на ближайшие дни», - сказал он.

Н.Агаев отметил, что кончина Лютфи Заде стала утратой не только для Азербайджана, но и для всего мира.

«Его научные открытия и теории получили всемирное признание. Не случайно, что одно из авторитетнейших американских изданий - газета New York Times в посвященной ученому статье отметила, что его теория «нечеткой логики» оказала огромное влияние на различные сферы, включая лингвистику, экономику, медицину, развитие бытовой техники. Мне посчастливилось не раз общаться с ним и могу сказать, что Лютфи Заде был не только выдающимся ученым, он был великим человеком, отличающимся скромностью, простотой и добротой», - сказал генконсул.

Н.Агаев также отметил, что Лютфи Заде всегда радовался успехам Азербайджана:

«Во время наших бесед он подчеркивал, что как азербайджанец очень радуется сегодняшнему развитию Азербайджана, укреплению нашего государства под руководством президента Ильхама Алиева. Профессор Лютфи Заде часто говорил одну фразу: «Азербайджан занимает особое место в моем сердце».



В сентябре 2016 года для вручения Лютфи Заде «Золотой медали имени Низами Гянджеви» Национальной академии наук Азербайджана наше Генеральное консульство совместно с Калифорнийским университетом Беркли организовали торжественную церемонию. Во время своего выступления на этом мероприятии профессор заявил, что высоко ценит оказываемую ему со стороны азербайджанского руководства заботу и гордится успехами Азербайджана как независимого государства».

А.М.

