Делегация правительства Сирии прибыла в Астану

2017-09-13 12:23 | www.trend.az | 5

Для участия в шестом раунде Астанинского процесса в столицу Казахстана прибыла делегация правительства Сирийской Арабской Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно ее возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари. Завтра планируется участие делегации в переговорах с другими участниками процесса. Ожидается также участие делегации сирийской вооруженной оппозиции», - сообщили сегодня в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

Как ранее сообщалось, экспертные консультаций делегаций стран-гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии состоятся сегодня.

Как ранее сообщалось, очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 сентября 2017 года в Астане. По информации стран-гарантов, в ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе.