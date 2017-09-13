Посол Турции: «Апрельские события показали, на что способна азербайджанская армия, каждый должен видеть это и одуматься»

2017-09-13 12:44 | www.apa.az | 5

«Турция и Азербайджан – братские страны. Сегодня самой большой проблемой для Азербайджана и Турции является проблема Карабаха»

Как сообщает АПА, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Дипломат подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном. По его словам, Анкара выступает за урегулирование нагорно-карабахской проблемы дипломатическим, мирным путем, посредством переговоров и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Мы выступаем за скорейшее разрешение проблемы и возвращение на свои земли беженцев и вынужденных переселенцев. Во главу угла должно быть поставлено мирное урегулирование. Для того, чтобы переговоры принесли результаты каждый должен осознавать свою ответственность и одуматься. Апрельские события показали, на что способна азербайджанская армия, каждый должен видеть это»,-подчеркнул посол.