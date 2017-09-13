В Азербайджане утверждены правила использования дронов

2017-09-13 12:12 | www.oxu.az | 6

Cпециалисты Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» разработали проект «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов».

Как сообщили Oxu.Az в администрации, проект содержит в себе требования к управлению гражданскими беспилотными летательными аппаратами, а также стандарты и условия безопасности и эксплуатации. Проект был представлен администрацией в Кабинет министров Азербайджана 8 сентября 2015 года. Учитывая замечания и предложения, поступившие из соответствующих государственных структур (всего 10 структур) и, которые могут быть приняты, данный проект прошел стадию согласования и представлен в Кабинет министров.

Из Кабинета министров поступило указание о том, что вышеуказанные правила будут утверждены Государственной администрацией гражданской авиации (резолюция №17/17/3404-26/18/22; 9 декабря 2016 года). Было сообщено, что на последующих стадиях внесены необходимые определенные изменения в проект вышеупомянутых правил. Данный проект представлен для рассмотрения и представления возможных замечаний и предложений со стороны государственных структур и других юридических, а также физических лиц (указанный проект размещен на официальном сайте Государственной администрации гражданской авиации в разделе «Проекты юридических актов»).

Э.А.

