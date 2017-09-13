Беларусь и Китай планируют объявить 2018-й Годом туризма

2017-09-13 12:25 | www.trend.az | 4

Беларусь и Китай планируют объявить 2018 год Годом туризма между странами, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с губернатором китайской провинции Шаньдун Гун Чжэном, передает Белта.

В настоящее время Беларусь и Китай продолжают работу по созданию условий для развития туризма. Так, открыт авиарейс Пекин-Минск-Будапешт-Пекин, упрощаются взаимные требования при туристических поездках, в Беларуси готовятся гиды со знанием китайского языка. "На уровне наших правительств прорабатывается вопрос об объявлении 2018 года Годом туризма между Беларусью и Китаем", - сказал Андрей Кобяков.

Премьер-министр предложил провинции Шаньдун также поддержать межправительственную инициативу и объявить 2018-й Годом туризма между Шаньдуном и Витебской областью.

Андрей Кобяков заверил, что правительство будет и далее оказывать всемерную поддержку взаимовыгодному сотрудничеству регионов Беларуси и Китая.