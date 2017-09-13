В Азербайджане завершается регистрация абитуриентов, поступивших на вакантные места в колледжи

2017-09-13 12:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня до 17:00 завершается регистрация лиц, поступивших на вакантные плановые места в колледжи на базе полного (11 классов) и общего среднего образования (9 классов), говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в среду.

До указанного времени абитуриенты должны представить в учебное заведение, в которое они поступили, требуемые документы и пройти регистрацию.

Со списком документов абитуриенты могут ознакомиться в самом учебном заведении.

Если абитуриент не пройдет регистрацию до указанного времени, это будет расценено как отказ от зачисления по соответствующей специальности, и он будет исключен из списка поступивших.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)