Грузинские азербайджанцы провели акцию протеста в связи с событиями в Мьянме

2017-09-13 12:57 | www.apa.az | 5

Грузинские азербайджанцы провели перед зданием парламента в Тбилиси акцию протеста в связи с массовыми убийствами мусульман в Мьянме.

Как сообщает грузинское бюро АПА, председатель Верховного религиозного управления мусульман Грузии Сеид Миртаги Мусеви призвал прекратить насилие против Мусульман в Мьянме, привлечь внимание международной общественности к этой трагедии.

К акции присоединились граждане и религиозные деятели и районов Марнецли и Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы. Участники акции скандировали лозунг «Нет геноциду мусульман в Мьянме».

Также к акции присоединился епископ евангелистско-баптистской церкви Малхаз Сонгулашвили. Он резко осудил события в Мьянме.

По итогам акции была принята резолюция.

Документ будет представлен в представительство ОНН в Грузии.