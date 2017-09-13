Bugatti установил новый рекорд – ВИДЕО

2017-09-13 12:19 | www.oxu.az | 5

Bugatti Chiron поставил новый рекорд, разогнавшись до 400 км/ч за за 41 секунду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Dailymail, за рулем гиперкара сидел бывший колумбийский автогонщик «Формулы 1» Хуан Пабло Монтойя.

Хуану Пабло Монтойя понадобилось всего 32,6 секунды, чтобы разогнаться до 400 километров в час. За это время Bugatti Chiron успел проехать 2,6 километра. После достижения скоростной отметки водитель в течение 9,3 секунды снижал скорость. Он сумел полностью остановить гиперкар только через 491 метр.

Э.Д.

