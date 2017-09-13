Берат Албайрак завтра совершит визит в Азербайджан

2017-09-13 13:08 | www.apa.az | 4

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак 14 сентября совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал. По его словам, целью визита является участие в церемонии подписания соглашения, предусматривающего продление соглашения о разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года.

Отметим, что 23 декабря прошлого года SOCAR и АМОК (Азербайджанская международная операционная компания), оператором которой является компания BP, подписали в Баку письмо о намерениях относительно принципов разработки блока месторождений АЧГ до 2050 года.