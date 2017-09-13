Великобритания запустила крупнейшую ракету

2017-09-13 12:30 | www.oxu.az | 5

Компания Starchaser запустила крупнейшую британскую ракету-носитель Skybolt 2, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

Пуск произошел с площадки недалеко от города Оттерберн на северо-востоке Англии. Носитель достиг высоты 1,2 километра, после чего три элемента ракеты (головной обтекатель и первые две ступени) на парашютах спустились на землю. Испытания признаны успешными.

На Skybolt 2 были установлены несколько видеокамер, а также чучело игрушечной собаки по кличке Сэм (по инициативе начальной школы залива Моркам).

Ракеты Skybolt 2 в высоту достигает 8,2 метра, ее масса — 2,5 тонны. Носитель создан из углеродного волокна, манчестерская компания Starchaser на нем отрабатывает технологии для коммерческого туризма (полеты на высоту более ста километров).

Н.О.