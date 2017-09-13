Завтра местами ожидаются дожди

2017-09-13 12:35 | www.oxu.az | 5
В четверг, 14 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, местами возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем 28-33, в Баку ночью 20-22, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Утром местами туман. Однако в первой половине дня в некоторых восточных районах возможны грозы, кратковременные дожди.
Восточный ветер днем временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 31-36, в горах ночью 9-14, днем 21-26 градусов тепла.