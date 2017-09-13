SOCAR ремонтирует эстакаду на старейшем морском месторождении

2017-09-13 12:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR практически завершила капитальный ремонт эстакады на месторождении "Нефтяные камни" в Каспийском море, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании в среду.

В ходе капремонта эстакады длиной 1050 метров были вбиты 364 сваи, установлены 133 ригелей и прогонов, 120 ферм, 613 железобетонных конструкций и 433 надводных коммуникаций.

"На объекте в противопожарных целях проложена водяная линия длиной 1200 метров, уложено асфальтовое покрытие на площади 4020 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Работы ведутся в условиях безопасности и охраны труда. В ближайшие дни объект будет введен в эксплуатацию.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть", предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья", "Азеригаз", занимающиеся распределением в республике добытого газа, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)