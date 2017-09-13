Президент Ильхам Алиев принял директора Департамента МВФ по странам Ближнего Востока и Центральной Азии (версия 2)

2017-09-13 13:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с директором Департамента по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихадом Азуром.

Директор Департамента по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихад Азур сказал, что в рамках визита в Азербайджан они побывали в Ичеришехер, и что красота Ичеришехер и сохранение на высоком уровне этого исторического наследия произвели на них глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Ичеришехер включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркнув, что государство уделяет особое внимание охране этого наследия.

Глава государства высоко оценил сотрудничество, долгие годы продолжающееся между Азербайджаном и Международным валютным фондом, отметив, что страна заинтересована в продолжении этого сотрудничества.

Говоря о важности реформ, проводимых в системе государственного управления в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев отметил значение целенаправленных мер, осуществляемых по упрощению и дальнейшему улучшению бизнес-среды и инвестирования.

Глава государства рассказал о работе, проводимой по модернизации образовательной системы в Азербайджане, повышению грамотного и способного кадрового потенциала, о реформах, проводимых в банковском секторе страны. Оценив 2017 год как год финансовой стабильности, Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что проводятся действенные меры в связи с обеспечением экономического роста в предстоящем 2018 году.

Директор Департамента по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихад Азур сказал, что Международный валютный фонд высоко оценивает реформы, проводимые в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева. Он особо подчеркнул значимость шагов, предпринимаемых правительством по устранению влияния на экономику Азербайджана последствий, возникших в мировой экономике в связи с резким падением цены на нефть, по стабилизации макроэкономической ситуации.

Джихад Азур отметил важность работ, осуществляемых по продолжению процесса укрепления маната и консолидации бюджета, структурных преобразований в экономике страны, подчеркнул важность диверсификации экономики, дальнейшего развития ненефтяного сектора и подготовки экономики страны к постнефтяному периоду.

На встрече был проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Международным валютным фондом.