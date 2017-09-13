Страны ОПЕК+ за счет Азербайджана выполнили план по сокращению добычи в августе на 118%

2017-09-13 13:21 | www.apa.az | 3

Страны вне ОПЕК выполнили план по сокращению добычи в августе на 118% за счет Казахстана и Азербайджана.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в сентябрьском отчете МЭА. Так, Казахстан перевыполнил план почти в три раза, сократив добычу в августе на 54 тыс. баррелей в сутки при квоте в 20 тыс. Азербайджан снизил добычу в августе на 78 тыс. при квоте в 54 тыс. баррелей в сутки. Значительно добыча упала также в Мексике - на 170 тыс. вместо 100 тыс. по соглашению. Россия в августе выполнила соглашение на 105%, снизив добычу на 316 тыс. баррелей при квоте в 300 тыс.