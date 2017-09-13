Начался суд над еще одним должностным лицом ОАО «Beynəlxalq Bank»

2017-09-13 13:45 | www.apa.az | 5

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось следствие по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве директора Департамента финансового менеджмента функционирующего при ОАО «Beynəlxalq Bank» ООО «Azərikard» Гюльшан Алиевой и ее водителя Байрама Шафиева.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Шакира Мамедова прокурор зачитал обвинительный акт. Г.Алиева признала себя частично виновной по предъявленному ей обвинению, Б.Шафиев же сказал, что невиновен.

Процесс отложен до 20 сентября.

Согласно обвинению, с целью присвоения чужого имущества в середине декабря 2011 года Байрам Шафиев, войдя в сговор с Гюльшан Алиевой, встретился со знакомым Ибрагимом Джафаровым и представил ему Г.Алиеву как главного бухгалтера ОАО «Beynəlxalq Bank». Б.Шафиев убедил И.Джафарова в том, что разместив в банке на свое имя срочный депозит, он сможет получить дополнительный доход в размере 5 процентов от суммы. Таким образом, он взял у него 20 тысяч манатов под предлогом разместить их в банке. Деньги же он передал Г.Алиевой.

Ранее Г.Алиева работала главным бухгалтером банка.