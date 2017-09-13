Юнкер исключил принятие в ЕС новых стран до 2019 года

2017-09-13 14:02 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, добавив, что присоединение Турции к ЕС в перспективе исключается.

«Очевидно, что за время полномочий этой комиссии и этого парламента до 2019 года дальнейшего расширения не будет. Ни один кандидат еще не готов. Но в дальнейшем Европейский Союз будет насчитывать больше, чем 27 стран», - заявил он, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.

Как подчеркнул Юнкер, ко всем соискателям на вступление в ЕС предъявляются одинаковые жесткие требования. «Кандидаты на присоединение должны сделать абсолютным приоритетом верховенство права, правосудие и основополагающие права человека», - указал он.

Он также отметил, что Евросоюз не отказывается от курса на интеграцию стран бывшей Югославии - Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, которые в ЕС рассматриваются как единый регион Западных Балкан. «Если мы желаем большей стабильности по соседству от наших границ, мы должны поддерживать внятную перспективу расширения для стран Западных Балкан», - сказал Юнкер.