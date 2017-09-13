Знаменитые театральные постановки Великобритании и фильмы-выставки будут представлены в Park Cinema – ФОТО

2017-09-13 12:40 | www.oxu.az | 5

В рамках проекта British Council TheatreHD впервые всемирно известные театральные постановки будут показаны на больших экранах Park Cinema во Flame Towers.

Как передает Oxu.Az, в рамках проекта пьеса «Амадей» будет представлена зрителям 13 сентября. Спектакль начнется в 19:00 и вместе с антрактами продлится 2 часа 30 минут.

Синопсис фильма: Вена – музыкальная столица мира. Антонио Сальери, который служит композитором при дворе, знакомится с Вольфгангом Амадеем Моцартом – молодым гением, приехавшим покорить Вену. Сальери был очарован талантом и обаянием Моцарта, а именно в руках Сальери была та власть, способная либо возвысить, либо уничтожить его. Знаменитая пьеса Питера Шеффера, удостоенная награда Lawrence Olivier и Tony, впервые была представлена в 1979 году в Национальном театре, а после стала основой сюжета фильма режиссера Милоша Формана.

Пьесы, которые будут представлены в Park Cinema – самые успешные постановки Лондона и Великобритании. Высококачественная съемка даст вам ощущение пприсутствия в театральном зале; камеры установлены так, чтобы обеспечить зрителям кинотеатра удобные условия для просмотра.

Помимо этого, было подтверждено продолжение показов фильмов-выставок, которые уже 2 месяца успешно демностритуются в сети кинотеатров Park Cinema. Показ на большом экране произведений таких знаменитых художников, как Ван Гог, Микеланджело, Леонардо, вызвал интерес зрителей, и по многочисленным просьбам в Park Cinema пройдет показ документальных фильмов-выставок о живописцах и их шедеврах: «Мунк 150», «Рембранд», «Матисс», «Мане: жизнь на холсте» и др. Подробная информация о расписании доступна на сайтах parkcinema.az и britishcouncil.az

Следует отметить, что данный проект осуществляется при сотрудничестве British Council, компании CoolConnections и сети кинотеатров Park Cinema.

A.C.

