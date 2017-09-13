Для убийцы посетителя ночного клуба потребовали сурового наказания

2017-09-13 12:45 | www.oxu.az | 5

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Вюсала Ибрагимова, обвиняемого в убийстве посетителя ночного клуба.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой выступил гособвинитель.

В своем выступления прокурор потребовал приговорить В.Ибрагимова к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в ночном клубе «Арботаж» возле станции метро «Нефтчиляр».

Вюсал Ибрагимов 1991 г.р. в ходе конфликта нанес ножевые ранения жителю Товузского района Нурлану Агакишиеву 1989 г.р.

Раненый скончался в больнице.

Вюсал Ибрагимов обвиняется по статье 120.1 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровья).

A.M.

