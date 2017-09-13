Мир не может себе позволить, чтобы США и Россия были в ссоре - генсек ООН

2017-09-13 13:06 | www.trend.az | 5

Мир не может себе позволить, чтобы США и Россия были в ссоре, заявил в интервью РИА Новости в преддверии открытия сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

Он отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время "сложные", проблем много.

"Но я абсолютно верю в то, что мир и безопасность в мире во многом зависят от возможности этих двух стран — этих ключевых столпов международного сообщества, находиться в плодотворном диалоге и достигать взаимопонимания по ряду областей. Мир не может себе позволить, чтобы столь большие, мощные и важные страны как США и Россия были в ссоре", — считает Гутерреш.