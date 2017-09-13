В Баку открылась фотовыставка и и прошел концерт в память о Муслиме Магомаеве

2017-09-13 13:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся творческий вечер молодых исполнителей, который они посвятили 75-летию народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева, сообщили Trend Life в РИКЦ.

Перед началом концерта руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов рассказал о жизни и деятельности Муслима Магомаева, который внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры Азербайджана и России, и остался в памяти миллионов как великий певец.

В ходе концерта, произведения из репертуара Муслима Магомаева исполнили студент Азербайджанского государственного экономического университета Аслан Азимзаде, студент Бакинской музыкальной академии Орхан Джалилов и выпускник Бакинской музыкальной академии Рамиль Гусейнли.

Перед началом концерта была открыта фотовыставка, рассказывающая о жизненном и творческом пути Муслима Магомаева.

Вела концерт учащаяся театральной студии РИКЦ Алина Умбатова.

(Автор: Джани Бабаева)