Жена и сын Михаила Саакашвили вернулись в Тбилиси из Киева

2017-09-13 14:12 | www.apa.az | 6

Супруга Михаила Саакашвили и его сын вернулись в Тбилиси из Киева.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Новости-Грузия», бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс и 11-летний Николоз сопровождали Михаила Саакашвили в его поездке из Польши в Украину 10 сентября, когда после нескольких попыток пересечь границу политику удалось сделать это пешком, при помощи своих сторонников, прорвавший кордон пограничников на небольшом пункте пропуска Шегини близ Львова.

Сандра Рулофс рассказала на своей странице в фейсбуке, что границу между Польшей и Украиной она и Николоз перешли на транспорте и «в спокойной обстановке».

Бывшая первая леди также отметила, что в Тбилиси она и сын прибыли на самолете, вылетев из аэропорта Борисполь после прохождения соответствующего паспортного контроля.

«Из Украины мы вернулись в Грузию, Николоз в школу, а я – на работу. Все нас поздравляют с успешным возвращением Миши в Украину и, как видно, все из-за него достаточно поволновались и сейчас переживают!», - пишет Сандра Рулофс на своей странице в фейсбуке.

«Я и Николоз гордимся, что были вместе с Мишей во время этого процесса, за исключением того напряженного момента, когда была пересечена граница. Мы через несколько часов, на транспорте и в спокойной обстановке вошли в Украину с границы в Шегини и вчера вечером выехали из аэропорта Борисполь, что подтверждают печати в наших паспортах», - отмечает супруга Саакашвили.

Старший сын Михаила Саакашвили и Сандры Рулофс - Эдуард Саакашвили в настоящее время учится в университете в США. Младший сын - Николоз, живет вместе с матерью и бабушкой в Тбилиси. Учебный процесс в школах Грузии начинается 15 сентября.