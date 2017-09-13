Мать Александра Лапшина приехала в Азербайджан

2017-09-13 14:29 | www.apa.az | 4

Сегодня утром мать Александра Лапшина Белла Лапшина приехала в Баку.

Об этом АПА сообщил адвокат Александра Лапшина Эдуард Чернин.

Адвокат сказал, что завтра Александр Лапшин покинет Азербайджан и вместе с матерью уедет в Израиль.

Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 сентября подписал распоряжение о помиловании Лапшина. Согласно документу, гражданин Израиля Александр Лапшин, приговоренный к тюремному заключению постановлением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 июля 2017 года, был освобожден от отбывания оставшейся части наказания.

10 сентября, А.Лапшин в исправительном учреждении совершил попытку суицида.



Напомним, имеющий гражданство России, Украины и Израиля Александр Лапшин был задержан правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске. Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск. А.Лапшину были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).



Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Лапшин был объявлен виновным по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) и приговорен к 3 годам лишения свободы.



Выдвинутые в отношении Александра Лапшина обвинения по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) были сняты. Суд пришел к заключению, что обвинения по данной статье не нашли своего подтверждения.



11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании Лапшина Александра Валерьевича. Согласно распоряжению, приговоренный решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 июля 2017 года к лишению свободы А. Лапшин освобожден от отбывания оставшейся части наказания.