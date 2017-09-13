Бакинский метрополитен изменил интервал движения поездов

2017-09-13 12:49 | www.oxu.az | 3

Председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов подписал приказ в связи с началом нового учебного года.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев сообщил, что с учетом требований осенне-зимнего сезона, с 18 сентября движение поездов в метрополитене будет регулироваться по новому графику.

«От станции «Ази Асланов» до станции «28 Мая» в обоих направлениях интервал движения в часы пик будет сокращен до 2 минут. Отметим, что часы пик утром – от 07:00 до 10:00 утром и от 17:00 до 20:00 вечером. С этой цель в часы пик на участках «28 Мая-Дарнагюль» и «28 Мая-Ичеришехер» интервал движения поездов будет в два раза больше, то есть 4 минуты.

На участке «Ази Асланов-28 Мая», учитывая пассажиропоток, в непиковые часы интервал движения составит 2,5 минуты, вечером, когда пассажиров становится значительно меньше, составит 3 минуты и более.

В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни применяется другой график движения».

Новый график будет применяться до лета 2017 года.

A.M.

