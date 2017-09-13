Владимир Соловьев: Наезд Урганта на меня — это объявление войны! – ВИДЕО

2017-09-13 12:54 | www.oxu.az | 4

А на телевидении новый скандал. Поссорились Иван Андреевич (Ургант) и Владимир Рудольфович (Соловьев).

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на kp.ru.

Начал Иван. В своем шоу «Вечерний Ургант» он принимал свою коллегу, ведущую Ирену Понарошку. Трепались о красоте тела (Ирена - еще и популярный бьюти-блогер), хохмы ради гостья предложила Урганту нанести на лицо жутко полезную маску. А когда Иван намазался розовой субстанцией, пошутила, что это не крем, а соловьиный помет.

- Во-первых, это хорошее название для шоу на канале «Россия», - среагировал ведущий, вызвав шквал аплодисментов.

Владимир Соловьев, который много лет ведет политические шоу на «России 1», не заставил себя ждать. В понедельник в его программе шла привычная острополитическая дискуссия (обсуждали силовое вторжение Саакашвили на Украину), как вдруг Соловьев спросил:

- А никто не знает, Иван Ургант не в «Миротворце»? (речь об экстремистском сайте, где ведется учет «врагов Украины», которым запрещен въезд в эту страну. - Авт.) - Вот его отец точно… С другой стороны я знаю точный способ, как не попасть в «Миротворец». Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге (намек на блогера Рустама Адагамова. - Авт.), с криками «молодец, как ты уел Соловьева», и все украинские сайты с радостью печатают. Ай, молодец Ургант! Ты не окажешься в одном списке со своим папой и другими достойными людьми!

«КП» дозвонилась до Владимира Соловьева:

- Вы не звонили Ивану, чтобы поговорить по-мужски?

- А зачем?

- Раз он выступил по телевизору, и вы решили ответить по телевизору?

- Наезд (на меня) был по телевизору! При этом на Москву-то я свой ответ не поставил (программа сначала выходит на восточные регионы страны. - Авт.) А Ваня вышел по всем «орбитам» (вещания). Видно, кто-то больно переживает уход ряда ведущих с Первого канала на телеканал «Россия». Здесь Ургант - средство. То, что он сделал, неприемлемо. Обычно на телевидении так не делают. Это объявление войны. При этом у Урганта со мной были по-человечески хорошие отношения.

- А почему вы не оставили свою реплику и для московского зрителя?

- А специально. Чтобы показать, что не федерального уровня тема. У кого-то нервишки начинают сдавать. То, с какой радостью шуточку (не удивлюсь, что он ее еще и не сам писал) подхватили украинские пробандеровские сайты, показывает, как в тему вошел Ваня. Я не думаю, что на этом канале работают настолько наивные люди, которые не могли просчитать этой элементарной реакции украинской стороны. Значит, это делают осознанно…

Об обратной реакции Ивана пока ничего не известно. Первый канал также еще не прокомментировал инцидент. Остается ждать свежего выпуска шоу «Вечерний Ургант» - не будет ли там какой «ответочки».

A.C.

