В Баку пройдет вечер джаз-мугама jAzzeri Muğam Bands

2017-09-13 13:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 26 октября в 19.00 пройдет вечер джаз-мугама с участием известных азербайджанских музыкантов и исполнителей, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В концертной программе примут участие заслуженный деятель искусств Джамиль Амиров и джаз-группа “Savab”, заслуженный артист Мирджавад Джафаров и эстрадно-фольклорный ансамбль “Cəngi”, заслуженный артист Рашад Гашимов и группа “Rast”, лауреаты международных конкурсов Арслан Новрасли (тар), Шахрияр Иманов (тар), квартеты Эльвина Баширова, Ниджата Асланова и Афшина Ализаде, которые исполнят джазовые композиции и мировые хиты.

Цена билетов от 10 до 40 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iTicket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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(Автор: Вугар Иманов)