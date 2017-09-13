В Сумгаите задержаны лица, совершившие вооруженное нападение на дом

2017-09-13 14:32 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 11 сентября в Управление полиции города Сумгаит поступила информация о том, что два человека, личность которых неизвестна, избили жителя города Сумгаит Мирмехди Джафарова, затем совершили разбойное нападение на его дом и угрожали пистолетом.

В результате проведенных сотрудниками Сумгаитского РУП неотложных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность хулиганов. Ими оказались жители города Сумгаит Анар Тагизаде и Габиль Алиев. Они были задержаны и привлечены к следствию.

При обыске в автомобиле А.Тагизаде были обнаружены и изъяты 1 пневматический пистолет и 1 спортивный пистолет.

Во время первичных показаний А.Тагизаде признался, что они вместе со знакомым Г.Алиевым избили и совершили вооруженное нападение на дом М.Джафарова из-за того, что тот употребил в адрес одного из членов его семьи неприличные фразы.

В связи с данным фактом в следственном отделе Сумгаитского РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.