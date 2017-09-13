В матче «Челси» – «Карабах» был сломан 5-летний синдром Лиги Чемпионов

2017-09-13 14:35 | www.apa.az | 4

Встреча группового раунда Лиги чемпионов с азербайджанским клубом «Карабах» стала знаменательной для вратаря «Челси» Тибо Куртуа.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», бельгийский голкипер отметился результативной передачей в этом матче, что является редким событием.

На 30-й минуте встречи Давиде Дзаппакоста получил пас от Куртуа и, совершив длинный рейд с правого фланга, забил второй гол «аристократов». Куртуа, ассистировавший своему товарищу по команде, забившему гол после грубой ошибки Ибрагима Шехича сломал 5-летний синдром в Лиге чемпионов. Так, в последний раз вратарь отдал результативный пас в самом престижном клубном турнире Европы в 2012-ом году. Это сделал голкипер «Селтика» Фрейзер Форстер в игре с «Барселоной».

Отметим, что в матче, завершившемся победой «Челси» со счётом 6:0 в составе англичан отличились Педро Родригес, Давиде Дзаппакоста, Сезар Азпиликуета, Тимо Бокаяко и Миши Батшуаи, забившие по 1 голу, а последний мяч стал автоголом Максима Медведева.