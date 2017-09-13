Служба госбезопасности и полиция провели операцию в Габале

2017-09-13 13:10 | www.oxu.az | 4

Служба государственной безопасности провела операцию в Габале.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве внутренних дел, в результате спецоперации Службы госбезопасности Азербайджана совместно с Габалинским районным отделом полиции были задержаны Бахруз Гасымов и Эльман Таиров, подозреваемые в религиозном экстремизме.

Согласно информации, во время осмотра в их домах была обнаружена запрещенная религиозная литература, 11 видео- и аудиокассет, 14 СД-дисков и холодное оружие, изготовленное кустарным способом.

Изъятые вещественные доказательства были направлены в Госкомитет по работе с религиозными образованиями для вынесения экспертной оценки.

A.M.

