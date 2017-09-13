СГБ Азербайджана провело операцию по изъятию запрещенной религиозной литературы

2017-09-13 13:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Габалинского РОП и райотдела Службы госбезапосности (СГБ) провели обыски в квартирах жителей поселка Вандам Бахруза Гасымова и Эльмана Таирова, подозреваемых в пропаганде религиозного радикализма, говорится в сообщении МВД, распространенном в среду.

Как говорится в сообщении, во время обыска у них были найдены и изъяты 77 запрещенных книг религиозного содержания, 11 видео и аудиокассет, 14 CD и один кустарно изготовленный кинжал.

Оба жителя были доставлены в РОП, у них были взяты объяснительные, изъятые предметы отправлены в Госкомитет по работе с религиозными структурами для экспертного заключения.

(Текст: Кямаля Сеидова.)