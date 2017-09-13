Destici: AB ve ABD, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyor

2017-09-13 14:38 | www.trend.az | 0

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Irak merkezi hükümetinin, IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağını ilan ettiği bağımsızlık referandumuyla ilgili dün aldığı kararı doğru ve yerinde bulduklarını belirtti.

Kuzey Irak bölgesinde huzur ve barışın Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiğini söyleyen Destici, Barzani'nin Irak Parlamentosunun kararına rağmen bağımsızlık referandumu konusunda ısrarcı olmasının sırtını birilerine dayadığının göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Destici, "Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmuyor. Herkes bunu bilsin. ABD ve İsrail başta olmak üzere emperyalist ve siyonist güçlere uşaklık yapacak bir devletçik kurulmaya çalışıyor. İslam dünyasının kalbine İsrail nasıl hançer gibi saplanmışsa, ikinci bir hançeri de Irak'ın kuzeyine saplamak istiyorlar. İslam dünyasının görmesi gereken Hadise budur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu konudaki tutarlı duruşunun ve bağımsızlık referandumunun yapılmaması yönündeki telkinlerinin yaptırımlara geçmesi gerektiğini savunan Destici, "Türkiye, IKBY'ye eğer referandum kararından vazgeçmezse sınırlarını kapatacağını ve ekonomik, siyasi, kültürel bütün ilişkilerini askıya alacağını açık bir şekilde söylemelidir." diye konuştu.

Destici, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelede tüm siyasi partilerin devleti sonuna kadar desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, terörü yok etmek için her kesimin ortak bir duruş ve tavır sergilemesinin ve güvenlik güçlerine sahip çıkmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.

Terörle mücadelede, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının (SİHA/İHA) önemli bir işlev gördüğünü dile getiren Destici, CHP milletvekillerinin bilgi ve belge ortaya koymadan SİHA/İHA'ların sivilleri vurduğunu söyleyerek güvenlik güçlerini itham etmesini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

"AB VE ABD, TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İSTİYOR"

ABD'nin ve AB ülkelerinin Türkiye'ye karşı aldıkları kararlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak istedikleri politikaları kabul ettirmeye çalıştıklarının altını çizen BBP Genel Başkanı Destici, "ABD'de açılan mahkemeler, Batının aldığı kararlar, Türkiye'ye Suriye politikalarını kabul ettirmek, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunu kabul ettirmek amacındalar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ve AB ülkelerine karşı verdiği tepkiyi doğru bulduğunu ifade eden Mustafa Destici, Türkiye'nin attığı adımlarla tam bağımsız bir ülke olduğunu gösterdiğini kaydetti.