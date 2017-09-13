До 2019 года новый член в ЕС принят не будет

2017-09-13 14:46 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на «ТАСС», Об этом заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Председатель отметил, что ни один кандидат в настоящий момент еще не готов: «Но в дальнейшем Европейский союз будет насчитывать больше, чем 27 стран».

Юнкер добавил, что присоединение Турции к ЕС в перспективе исключается.

Как подчеркнул Юнкер, ко всем соискателям на вступление в ЕС предъявляются одинаковые жесткие требования. «Кандидаты на присоединение должны сделать абсолютным приоритетом верховенство права, правосудие и основополагающие права человека», - указал он.

Он также отметил, что Евросоюз не отказывается от курса на интеграцию стран бывшей Югославии - Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, которые в ЕС рассматриваются как единый регион Западных Балкан. «Если мы желаем большей стабильности по соседству от наших границ, мы должны поддерживать внятную перспективу расширения для стран Западных Балкан», - сказал Юнкер.